Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp

Çin'de turistleri taşıyan bir helikopter, denize çakıldı. Kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise denizde kayboldu.

Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple denize çakılan helikopterin 4 turisti taşıdığı öğrenildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP

Kameralara yansıyan kaza sonrası yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.