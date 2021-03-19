Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp
19.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:34
Çin'de turistleri taşıyan bir helikopter, denize çakıldı. Kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise denizde kayboldu.
Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple denize çakılan helikopterin 4 turisti taşıdığı öğrenildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP
Kameralara yansıyan kaza sonrası yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.