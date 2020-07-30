Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk Google'da Doodle oldu!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk Google'da Doodle oldu!

Ünlü karikatürist Turhan Selçuk doğum gününde, Google'da Doodle oldu. Abdülcanbaz dizisi ile tanınan Turhan Selçuk, hakkında Turhan Selçuk kimdir, Turhan Selçuk nereli gibi sorular soruluyor.

Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk Google'da Doodle oldu!
30.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:29

Google, özel Doodle tasarımalrı ile ilim insanlarını ve siyasi kişileri hatırlatıyor. Turhan Selçuk da bu isimlerden biri oldu. Turhan Selçuk, Google'da Doodle olmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Turhan Selçuk kimdir?

TURHAN SELÇUK KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Temmuz 1922, Milas

Ölüm tarihi ve yeri: 11 Mart 2010, İstanbul

Milliyet: Türk

Evlilik: Füruzan; Ruhan Selçuk

Kardeşleri: İlhan Selçuk

Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk Google'da Doodle oldu!
Turhan Selçuk

Türk mizahının isimlerinden biridir. Türkiye'de Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören ile beraber Karikatürcüler Derneği'nin kurucularındandır. İlk karikatürleri 1941'de Adana'da yayınlanan Türk Sözü gazetesi ile İstanbul'da yayınlanan Kırmızı ve Beyaz, Şut spor dergilerinde yayınlandı. İlk olarak 1943'te Akbaba'da çalışmaya başlayan sanatçı, 1948'de Tasvir gazetesinde karikatürcü ve ressam olarak çalıştı. Refik Halit Karay'ın çıkardığı Aydede'de baş çizer oldu. Yeni İstanbul, Yeni Gazete, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerinde Akis, Yön, Devrim, Toplum dergilerinde çizdi. Kardeşi İlhan Selçuk'la birlikte 41 Buçuk (1952), Karikatür (1953) ve Dolmuş (1956) mizah dergilerini çıkardı.

1957'de Milliyet gazetesinde çizmeye başladığı Abdülcanbaz dizisi ile tanınan sanatçının bu karakteri tiyatro ve sinemada da canlandırıldı. Ayrıca Abdülcanbaz 1991 yılında PTT tarafından bir posta pulu üzerinde resmedildi. Türkiye ve Avrupa'da birçok müzede karikatürleri sergilenen sanatçının "İnsan Hakları" konulu karikatür sergisi Avrupa Konseyi'nin önerisiyle ilk kez Strazburg'da açıldı ve dünyanın birçok ülkesinde sergilendi (1992-1997). "Barış ve Kitap" konulu karikatürü 1992'de Avrupa Konseyi'nin başlattığı kitap okuma kampanyasının afiş ve logolarında kullanıldı. Çizer Turhan Selçuk, en son Cumhuriyet gazetesinde çizmekteydi. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde karın içindeki aort damarının yırtılması nedeniyle ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Selçuk, 11 Mart 2010 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi. Milas Belediyesi tarafından Turhan Selçuk anısına, "Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması" adı altında her yıl düzenli olarak ödüller verilmektedir.

Ödülleri

• Bordighera Altın Palmiye (1956)

• Gümüş Hurma (1962)

• İppocampo Ödülü (1970)

• Sanatçılar Birliği "Halkın Sanatçısı" Ödülü (1973)

• Vercelli Ödülü (1975)

• Gazeteciler Cemiyeti "Yılın Karikatürcüsü" Ödülü (1983)

• Sedat Semavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü (1984)

• Cumhurbaşkanlığı Büyük Sanat Ödülü (1997)

Albümleri

• Turhan Selçuk Karikatür Albümü (1954)

• 140 Karikatür (1959)

• Turhan 62 (1962)

• Hiyeroglif (1964)

• Hal ve Gidiş Sıfır (1969)

• Söz Çizginin (1979)

İlgili Haberler

Turhan Selçuk Doodle Ekranına Taşındı
Turhan Selçuk Doodle Ekranına Taşındı
Dilhan Eryurt kimdir? Dilhan Eryurt kaç yaşında, nereli?
Dilhan Eryurt kimdir? Dilhan Eryurt kaç yaşında, nereli?
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başlıyor! 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başlıyor! 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı Politika
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Dünya
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu Dünya
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti 3. Sayfa
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Turhan Selçuk kimdir? Turhan Selçuk Google'da Doodle oldu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 08:34:35. #1.15#
title