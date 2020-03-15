Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu.