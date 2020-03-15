Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu.
15.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var"