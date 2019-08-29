Turhal Kaymakamı Ali Gökay göreve başladı

29.08.2019 15:22

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Turhal Kaymakamlığına atanan Ali Gökay, görevine başladı.

Kaymakam Gökay, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Turhal'da görev yapmasını uygun gören Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a şükran ve saygılarımı sundu.

Turhallı hemşehrilerine hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gökay, şunları kaydetti:

"En öncelikli hedefim bu güzel şehirde birlik ve beraberliğin en üst seviyede tutulması, huzur ve güven ortamının daim olması. Çünkü huzurun ve birlikteliğin olduğu bir şehrin yaşam kalitesi artar. Bu hedefler doğrultusunda göreve başladığım Turhal'da insanlar arasında ayırım yapmadan toplumun her kesimini kucaklamak için sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm bunların yanı sıra sosyal devlet anlayışı kapsamında vatandaşlarımızın gönüllerini ve dualarını almak için var gücümüzle çalışıp kimsesizlerin kimsesi olmaya odaklanacağız.

Sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle hep birlikte Turhallı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz."

Kaynak: AA