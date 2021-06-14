Turhal'da şehit Çoban'ın adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
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Turhal'da şehit Çoban'ın adına hayrat çeşmesi yaptırıldı

Turhal'da şehit Çoban'ın adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 2003 yılında Hakkari Yüksekova'da vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Er Erden Çoban için Turhal Belediyesi tarafından yaptırılan hayrat çeşmesi açıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 2003 yılında Hakkari Yüksekova'da vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Er Erden Çoban için Turhal Belediyesi tarafından yaptırılan hayrat çeşmesi açıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarlığı yanına Turhal Belediyesi tarafından yaptırılan çeşmenin açılışını Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler yaptı.

Bekler, açılışta yaptığı konuşmada, "Canlarını, kanlarını bu memleket uğruna feda eden şehitlerimizin, şehadeti kabul olsun. Onların da arkalarında kalan sevenlerinin de içlerinin bir nebze ferahlaması için yapılan bu güzel hizmetlerin yaşamasını canıgönülden niyaz ediyoruz. Çeşmemiz hayırlı olsun." dedi.

Çeşmesinin açılışına şehit Çoban'ın annesi Miyase Çoban ve babası Mustafa Çoban da katıldı.

Şehidin ailesi, oğullarının isminin yaşatılmasından dolayı Belediye Başkanı Bekler'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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