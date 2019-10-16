Turgutlu'da yaya önceliğine uymayan sürücülere ceza

16.10.2019 12:40

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski garaj kavşağında sürücülere yönelik 'Yaya Önceliği' uygulaması yaptı. Uygulamada, yaya geçitlerinde yayalara geçiş üstünlüğü tanımayan sürücülere para cezası uygulandı. Trafik polisleri, yaya geçişlerinde önceliğe uymaları yönünde sürücülere uyarılarda bulundu. Öte yandan uygulamada sırasında, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA