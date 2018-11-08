Turgutlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Turgutlu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Turgutlu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Salihli yönüne giden Yıldız Tekmen'in kullandığı 43 BG 553 plakalı kamyon, Turgutlu Ankara-İzmir yolu üzerindeki battıçıktı içerisinde Muhammet Çetin'in kullandığı 45 TG 987 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Muhammet Çetin (29) ve Cuma Köçer (32) yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.