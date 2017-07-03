Turgutlu'da Çiftçilere Reflektör Dağıtıldı

Turgutlu Ziraat Odası ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktör römorklarına takılması için çiftçilere reflektör dağıttı.



Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren, Çıkrıkçı Mahallesi'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.



Yaz ayları nedeniyle yoğunlaşan tarımsal faaliyetlere dikkati çeken Şenol, bu faaliyetler nedeniyle sıklıkla kazaların yaşandığını belirterek, kazaların önüne geçebilmek için jandarmayla ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.



Şenol, traktör ile yolcu taşımacılığının hukuki boyutları konusunda bilgiler verdi.



Toplantının ardından, çiftçilere traktör römorklarına takılması için reflektör hediye edildi.