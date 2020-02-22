Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
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Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

22.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:58
Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

'nın ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Altay Mahallesi Keçeciler Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa D. (63) ile Hüsnü (54) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa D, Hüsnü Balmumcu'yu tabanca ile vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balmumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balmumcu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili Mustafa D. ile bir kadını gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
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