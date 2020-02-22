: Turgutlu'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

22.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:58

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Altay Mahallesi Keçeciler Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa D. (63) ile Hüsnü Balmumcu (54) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa D, Hüsnü Balmumcu'yu tabanca ile vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balmumcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balmumcu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili Mustafa D. ile bir kadını gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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