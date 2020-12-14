Turgutlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden örnek işbirliği
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Turgutlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden örnek işbirliği

14.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:56
Turgutlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden örnek işbirliği

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'daki çeşitli faaliyetlerde kullanılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinden solo otobüs devraldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'daki çeşitli faaliyetlerde kullanılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinden solo otobüs devraldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan ve aktif olarak taşıma hizmetlerinde kullanılmayan solo otobüsü Turgutlu Belediyesi devraldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da İstanbul'a giderek söz konusu otobüsü bizzat teslim aldı.

Konuyla ilgili İBB TV'ye açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve ekibiyle yapılan görüşmelerde 'size nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz?' dediklerinde biz bir otobüs istemiştik. Bunun yanında iş makinelerimiz gibi taleplerimiz oldu. Taleplerimizin ilki olan solo otobüs bugün belediyemize teslim ediliyor. Bende gelip otobüsü bizzat teslim almak istedim. Ekrem Başkanımızın eli artık Türkiye'ye yetiyor. Bundan sonraki çalışmalarında da Ekrem Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyemize başarılar diliyor, bizlere sundukları katkıların devam etmesini temenni ediyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden örnek işbirliği
Turgutlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden örnek işbirliği
Turgutlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden örnek işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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