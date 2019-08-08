Turgutlu Belediye Başkanı Akın, vatandaşlarla çöp topladı

08.08.2019 08:46

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan ve temizlenmediğini iddia ettikleri Irlamaz Tesisleri 2. Etabı'nda temizlik çalışması yaptı.

Çetin Akın, temizlik çalışması etkinliğinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akın, yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait alanda bin 270 adet ağacın sulanmadığı için kuruduğunu ve çürüdüğünü ileri sürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslerini duyurmayı istediklerini aktaran Akın, şöyle dedi:

"Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan 2 etap rekreasyon alanındayız. Uzun yıllardır sesimizi duyurmak istedik ve bu alanda çalışmalar yapmaya çalıştık. Fakat belli imkansızlıklar nedeniylede bu çalışmalarımızda başarılı olamadık. Burada bin 270 ağacımız sulanmadıkları için kurumuşlardı ve bizler o ağaçları buradan temizledik. Fakat bizler o ağaçların yerine yenilerini dikemedik. Bu alanın halini, pisliğini görüyorsunuz, ağaçların yeninden kuruma noktasına geldiğini görüyoruz. Bizlerde burada toplumsal bir bilinç oluşturmak için, Büyükşehir Belediyesini de bu alanda göreve yönlendirmek için bugün vatandaşlarımızla beraber temizlik çalışması yapmaya karar verdik. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışma ile Büyükşehir Belediyesi sesimizi duyar ve bundan sonra bölgeye umarız duyarsız kalmaz."

Kaynak: AA