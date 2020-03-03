: "Turgutalp'in torunları" Osmanlı'nın kurulduğu toprakları gezdi

03.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:57

İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan "Turgutalp'in Torunları Atalarının İzinde Projesi"ne katılanlar, Bilecik'e gelerek Osmanlı Devleti'nin kurulduğu mekanları gezdi.

Edebali Vadisi'nde yer alan Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Tarihi Yarım Minareler'i ziyaret eden grup, Osmanlı'nın kuruluşu hakkında bilgi aldı.

Tarihi alanları inceleyip bilgi edinen katılımcılar, 200 metrelik tarih şeridindeki 36 Osmanlı padişahına ait objeleri ve o dönem yapılan eserlerin minyatürlerini inceledi.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Burada 7'den 70'e her gelen misafirimize ücretsiz olarak rehberlik hizmeti veriyoruz. Burası adeta açık hava müzesi gibi, gelen herkes Osmanlı'nın kuruluşu hakkında bilgiler edinerek buradan ayrılıyor. Bugün İnegöl Belediyesi vasıtasıyla buraya gelen vatandaşlarımıza burayı tanıtıyoruz. Bu proje ile 2 ay boyunca İnegöllü vatandaşlarımız buraya gelerek tarihi öğrenecek."

"Fotoğraflardan görüyorduk ama gezmek bambaşka"

Gezi koordinatörü Melih Erol da projenin tarih ve kültür bakımından önemine değindi.

Vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini anlatan Erol, "Yaklaşık 4 bin vatandaşımızı tarihin yaşandığı yerlere getiriyoruz, bugün projemizin ilk günü. Yaklaşık 2 ay boyunca bu bölgeyi ve Söğüt ilçesini gezeceğiz. Vatandaşlarımızın, tarihin yaşandığı yerlerde güzel vakit geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Geziye katılanlardan Fatmagül Gümüştekin ise bölgeyi gezerken duygulandığını anlattı.

Gümüştekin, "Özellikle Osmanlı tarihinin işlendiği gösteri alanını çok beğendim, çok güzel ve faydalı bir gezi oldu. Araştırırken buraları fotoğraflardan görüyorduk ama gelip burada gezmek bambaşka imiş. İyi ki geldik, çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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