TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Turkovac aşılama çalışması devam ederken, yerli aşı için gönüllüleri bekliyor.

MALATYA (DHA) - MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Turkovac aşılama çalışması devam ederken, yerli aşı için gönüllüleri bekliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yerli aşı Turkovac için pilot iller arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gönüllü aşılama merkezi kuruldu. Turkovac yerli aşı olmak isteyen vatandaşlar aşı merkezine giderek aşısını vurdurmaya devam ediyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Etik Kurul izinleri alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Türkiye Sağlık Ürünleri Enstitüsü sorumluluğunda ülkede bir çalışma başlatıldığını belirterek, İki Sinovac yaptıran ve daha sonra üçüncü dozunu yaptırmayı düşünen gönüllerimize ya Sinovac, ya da Turkovac bizim kendi aşımız olan Turkovac aşısını gönüllülere yapmaya başladık. Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu uygulama başlatıldı, çalışmaya başladık. Halen devam ediyoruz. Umarım çalışma sonrasında gerekli sonuçları akademik ve bilimsel düzeyde yüksel bir şekilde sonuçlarımızı bilim dünyası ile paylaşırız. Vatandaşlarımızın arasında bir kısmında Turkovac aşısını bekleyenler var. Bu Turkovac aşısını yaptırmayı düşünenler var. Ama bizim çalışmamız şuanda 18- 60 yaş arasında. Daha önce iki Sinovac aşısı yaptırıp üçüncü dozunu Sinovac veya Turkovac yaptırmayı düşünen gönüllülerimiz için açılmış durumda. Bu şekilde devam ediyoruz dedi.

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ, YERLİ AŞI İÇİN GÖNÜLLÜLERİ BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Bakan Koca: Turkovac acil kullanım onayına müracaat etmiştir - TAMAMI FTP'DE

Bakan Koca: Turkovac acil kullanım onayına müracaat etmiştir - TAMAMI FTP'DE

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title