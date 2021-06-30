Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız biyografisi!

Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan, TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlenen Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız mesleği nedir? Turgay Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

1994-1999 yılları arasında Flash TV'de 'Nargile Kahvesi', 'Sabah Kahvesi', 'Bizim Bakkal', 'Akşam Tıraşı', 'Düm Teke Tek' adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Şeytan Bunun Neresinde?' isimli müzik programlarını sunan Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız mesleği nedir? Turgay Yıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

1994-1999 yılları arasında Flash TV'de 'Nargile Kahvesi', 'Sabah Kahvesi', 'Bizim Bakkal', 'Akşam Tıraşı', 'Düm Teke Tek' adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Şeytan Bunun Neresinde?' isimli müzik programı sundu.

1997 yılında Show TV'de yayınlanan 'Sonradan Görmeler' adlı dizide oyunculuk yaptı.

Turgay Yıldız, BRT TV'de 'Teber ile Muteber' adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi.

Ege TV'de 'İyi Egeler' adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde 'Bu Toprağın Sesi' programında 'Beter ile Şeker' adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Baba Ocağı' dizisinde rol aldı.

TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı 'Umutla Yaşamak' adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.

10 sene TRT Ankara Radyosu'nun hazırladığı Hafta Sonu programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Önce İstanbul Şehir Tiyatroları'nda iki sene, daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda başka isimler adı altında ve iki farklı reji ile üç sene oynadı. 2013-14 tiyatro sezonunda Alaaddin'in Sihirli Lambası adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilendi. Aynı oyun, 2014 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynanmaktadır. Oyun üç farklı dalda ödüle layık görüldü. Yıldız, halen İstanbul Avcılar Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde Oyunculuk, Tiyatro Tarihi ve Tiyatro Kuramları derslerini yürütmektedir.