Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı

Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Genç, ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı yaptı.

Döşemealtı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 5 bin aileye erzak dağıtımı yaptı. Hayırseverlerin de desteğiyle hazırlanan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nar Masa ekiplerinin çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Genç, vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Meclis üyeleri, ilçe başkanları ve ilgili birim müdürleriyle Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Genç, Nar Masa ekipleri tarafından tespit edilen ekonomik durumları iyi olmayan ailelere erzak yardımı dağıtımına katıldı. Bazı aileleri bizzat kendisi erzak paketi veren Turgay Genç, herkesi iyi bayramlar diledi. - ANTALYA

Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı
Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı
Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı
Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Ruhsar Pekcan Mehmet Kasapoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turgay Genç, erzak dağıtımına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:28:12. #1.14#

title