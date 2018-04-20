Türel'den, Nikahını Kıydığı Ak Partili Başkana " Balayınızı Uzatmayın Seçim Var " Hatırlatması.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Konyaaltı Gençlik Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Halil Ataş'ın nikahını kıydı. Türel'in, Ataş'a "24 Haziran'da seçim var, balayınızı artık kısa kesersiniz, hız kesmeden çalışmaya devam" sözleri neşeli anlar yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Menderes Türel, AK Parti Konyaaltı Gençlik Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Halil Ataş ile Sebahat Yırtıcı'nın nikahını kıydı. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen törende çiftin şahitliklerini AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Mehmet Rıfat Durukan yaptı. Nikahta esprileri ile davetlilere keyifli dakikalar yaşatan Başkan Türel, güçlü devlet, güçlü milletin genç nesille mümkün olduğunu belirterek, yeni evli çiftten bu konuda destek istedi.

Genç çifte evlilik hakkında öğütler veren Türel, evliliğin kutsal bir müessese olduğunu ve fedakarlık istediğini ifade ederek, "Hayatın güzellikleri ve mutluluklarını paylaşarak çoğaltın. Güçlü devlet ve güçlü millet genç nesillerle olur. Her evliliğin genç nesle çok önemli katkı sağlaması benim en büyük duam ve temennim. Siz de inşallah güçlü devlet, güçlü millete genç nesil için gerekli desteği vereceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza uyarak en az üç çocuk diyoruz ama sayı kaç olursa olsun önemli olan dileğimiz o evlatlarımızın bebeklerimizin ailesine vatanına milletine hayırlı birer evlat olması" diye konuştu.

24 Haziran'ı hatırlattı

"Evlilik hayatı güzeldir ama işlerimizi de ihmal etmeye engel olmasın" diyen Başkan Türel'in, "Biliyorsunuz 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor artık balayı olacak mı olmayacak mı kısa mı keseceksiniz, hemen gelip teşkilatta hep birlikte hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" sözleri neşeli anlar yaşattı.

"Balayını uzatmayın, çok çalışacağız" - ANTALYA