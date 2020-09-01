Hem türbeyi soymak istedi hem yaşlı adamı vurdu
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Hem türbeyi soymak istedi hem yaşlı adamı vurdu

Adıyaman'da, türbeyi soymak isteyen bir şahıs tarafından silahla ayağından vurulduğu iddia edilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

01.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:02

Adıyaman'da, türbeyi soymaya gelen hırsız silahıyla 68 yaşındaki yaşlı adamı silahla vurdu. Silahla ayağından vurulan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi eski belediye mezarlığı yakınlarında bulunan Yedi Kardeşler Türbesinin yanında oturan Mahmut A. (68), iddiaya göre türbeye hırsızlık için gelen bir şahıs ile arasında kavga çıktı. Mahmut A., ile kimliği belirsiz şahıs arasında yaşanan arbede esnasında kimliği belirsiz hırsız, Mahmut A'yı silahla sağ ayağından vurdu.

ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇTI

Gece saatlerinde yaşanılan olay sonrası olayı gerçekleştiren şahıs kaçarken, Mahmut A., türbe yanında çalışan inşaat işçilerine durumu anlatarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahmut A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri hırsız olduğu iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hem türbeyi soymak istedi hem yaşlı adamı vurdu

Kaynak: İHA

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