Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu
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Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu

17.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:51

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin kapısının üstüne monte edilen Fransız tarzı tente, tepkilere neden oldu. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin, vatandaşın ayakkabılarının ıslanmaması için böyle bir tente yerleştirildiğini söylemesi de tartışmaları bitirmedi.

Hocası Akşemseddin Hazretleri'nin ölümünden sonra 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla Göynük ilçesine türbe inşa edildi. Türkiye'nin birçok yerinden gelenlerin ziyaret ettiği türbenin giriş kapısının üstüne, kapıda bırakılan ayakkabıların ıslanmaması için 2012 yılında tente takıldı. Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ndeki tente 2 yıl önce ise yenilendi. Ancak tentenin Fransız tarzı şekli ve tarihi yapıya monte edilmiş halde olması, sosyal medyada tepki çekti.

Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu

"TENTEYİ KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN ŞEKİLDE YAPTIRIRIZ"

Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, tenteyi en kısa sürede Türk kültürüne uygun bir tenteyle değiştireceklerini belirterek, "Şu anda tente orijinal değil ama dikkate alacağız. Tenteyi bizim kültürümüze uygun şekilde yaptırırız" dedi.

Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu

AYAKKABILARIN ISLANMAMASI İÇİN YAPILMIŞ

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tentenin Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı'nın onayıyla ihtiyaç kapsamında gerekli tüm prosedürler yerine getirilerek, vatandaşın türbeye girerken çıkardığı ayakkabılarının ıslanmaması amacıyla yapıya hasar verilmeden tente yapıldığını belirtti.

Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları (3)
OĞUZHAN: tarihi yapıları bozmakta üstümüze yok yeminle allah aşkına bu nedir ya
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REAL: Yapının ruhuna uygun kaliteli asırlarca kalıcak birşey yapsanıza kardeşim ne eğreti insanlarsınız ya. .
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GÜL: Vicdan ve akil olmayinca....
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500
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