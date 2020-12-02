Turan Güneş Bulvarı trafiğine nefes aldıracak proje hayata geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turan Güneş Bulvarı trafiğine nefes aldıracak proje hayata geçiyor

02.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:13
Turan Güneş Bulvarı trafiğine nefes aldıracak proje hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğe nefes aldırmak amacıyla TRT önünde üst geçit köprü ile Panora Kavşağı'nda alt geçit inşa edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğe nefes aldırmak amacıyla TRT önünde üst geçit köprü ile Panora Kavşağı'nda alt geçit inşa edecek.

Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT önünde üst geçit köprü ile Panora giriş kavşağında alt geçit yapımı için düğmeye bastı. Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak projeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaralının can güvenliği bizim en büyük önceliğimiz" dedi. Başkan Yavaş, TRT kavşağı ve Oran Köprülü Kavşağı yapımı için 2 Aralık'ta ihaleye çıkacaklarını, ihalenin ABB TV'den canlı olarak yayınlanacağını söyledi.

Başkent'te yeni alt geçitlerin yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle TRT önünde 2 gidiş 2 geliş üst geçit köprü, Panora giriş kavşağında ise 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde alt geçit yapımına başlayacak. Panora giriş kavşağı alt geçidi ve TRT üst geçit köprüsü önemli bir ana arter olan Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun olduğu iki sinyalize kavşakta inşa edilecek. Kavşak yapılacak bölge trafik ihtiyaçları bakımından yoğun bir bölge olması nedeniyle bu projenin hayata geçmesinin ardından sağa ve sola dönüşler hem daha güvenli ve konforlu olacak hem de kesintisiz trafik akışı sağlanacak. Panora giriş kavşağı alt geçidi ve TRT üst geçit köprüsü projesi, bağlantı yolu üzerinde seyreden yoğun trafiği rahatlatarak özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını sona erdirecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı kavşak kollarından ana trafiğe katılım veya ana trafikten kavşak kollarına ayrılışlarda güvenli bir şekilde yavaşlama ve hızlanma yapılabilmesi için ilave şerit yapımı da tasarladı. - ANKARA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yeni Mahalle'ye nefes aldıracak çalışma başladı
Yeni Mahalle'ye nefes aldıracak çalışma başladı
Son dakika haberi: Dezavantajlı çocukların kalbine 'güneş' gibi dokunan proje
Son dakika haberi: Dezavantajlı çocukların kalbine "güneş" gibi dokunan proje
AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın hayata geçirdiği anlamlı proje kapsamında esnaflar tek tek gezildi
AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın hayata geçirdiği anlamlı proje kapsamında esnaflar tek tek gezildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan İrem Derici Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Samet Aybaba Nacer Chadli
Tüm Haberler Terör Rusya Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turan Güneş Bulvarı trafiğine nefes aldıracak proje hayata geçiyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 23:19:27. #1.14#
title