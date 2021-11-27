Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

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TURAN AYDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: Mayıs 1964

Kaç yaşında: 57 yaşında

Nereli: Zigana

Turan Aydoğan (d. 1964; Zigana), siyasetçi ve avukattır. Köy Enstitülü bir babanın ve ev kadını bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Aydoğan, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Orta derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Sırasıyla, Trabzon'da bulunan İsmetpaşa İlkokulu, Zehra Kitapçıoğlu Ortaokulu ve Affan Kitapçıoğlu Lisesi'nde okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1987 yılında mezun olduktan sonra Serbest Avukatlığa Ankara Barosu'nda başladı. Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu'nda kayıtlı olarak devam etti. Avukatlık mesleğini sürdürürken ağırlıklı uzmanlık alanı İş Hukuku ve Çalışma Hayatına Yönelik ihtilaflara ilişkin davalar oldu. Ayrıca hak ihlalleri ile mülteci ve göçmenlerin hukuki sorunlarının çözümüne yönelik sosyal ve toplumsal çalışmalarda aktif görevler üstlendi.

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