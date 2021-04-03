Tunuslular, Toprak Günü münasebetiyle Filistin'e desteğini gösterdi
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Tunuslular, Toprak Günü münasebetiyle Filistin'e desteğini gösterdi

Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel
Tunuslular, Toprak Günü münasebetiyle Filistin'e desteğini gösterdi

Tunus'ta Filistin Toprak Günü'nün 45'inci yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Tunus'ta Filistin Toprak Günü'nün 45'inci yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Nahda Hareketi'nin çağrısıyla başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteriye, Tunuslu siyasetçiler de katıldı.

Ellerinde Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan eylemciler, Filistin halkına verdikleri desteği ifade etti.

Nahda Hareketi'nden milletvekili Muhsin es-Sudani, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin davasının, tüm Tunuslular için bir ilke meselesi olduğunu belirterek, "Toprak Günü'nü anmak tüm Tunusluların Filistin davasına yönelik sabit tutumunu gösteriyor." dedi.

Sudani, "Filistin halkının davası, kardeşlerinin kanına kanları karışmış Tunusluların davasıdır. Tunus'un, İsrail'le normalleşme karşıtı ve tüm haklarını alıncaya dek Filistin'e destek tutumu sabittir." ifadelerini kullandı.

Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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