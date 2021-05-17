Tunuslu öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi
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Tunuslu öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Tunuslu öğrenciler, okullarında Tunus ve Filistin bayraklarını göndere çekerek, iki ülkenin milli marşlarını söyledi.

Tunuslu öğrenciler, okullarında Tunus ve Filistin bayraklarını göndere çekerek, iki ülkenin milli marşlarını söyledi.

Tunuslu öğrenciler, Ramazan Bayramı haftası boyunca karantina önlemleri kapsamında okulların bir hafta kapalı kalması sonrasında, eğitimin yeniden başlaması için düzenlenen törende, Filistin'e destek oldu.

Ülke genelindeki girişim, Eğitim Bakanlığı tarafından organize edildi.

Sadikiye Lisesi öğrencileri, bir dakika boyunca İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşu gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra Tunus ve Filistin bayraklarını göndere çekerek iki ülkenin milli marşlarını okudu.

Okul Müdürü Afife Abdulmalik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu adımın "Tunusluların Filistinli kardeşleriyle sembolik bir dayanışma sergilemek için gerçekleştirildiğini" belirterek, Tunus'un "Filistin konusundaki kararlı duruşunu gelecek nesillere aktarmanın milli bir görev olduğunu" söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 200 Filistinli hayatını kaybetti, 1307 kişi yaralandı.

Tunuslu öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi
Tunuslu öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi
Tunuslu öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi
Tunuslu öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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