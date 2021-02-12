Tunus'un Tatavin ilinde işsizlik gösterileri yeniden başladı
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Tunus'un Tatavin ilinde işsizlik gösterileri yeniden başladı

12.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:12
Tunus'un Tatavin ilinde işsizlik gösterileri yeniden başladı

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin Kamur bölgesinde istihdam ve yatırım vaatlerini içeren Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın yerine getirilmesi için gösteri düzenlendi.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin Kamur bölgesinde istihdam ve yatırım vaatlerini içeren Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın yerine getirilmesi için gösteri düzenlendi.

Tunus'un Tatavin ilinde Kamur Oturma Eylemi Koordinatörlüğünün çağrısıyla perşembe günü başlayan ve bugün de devam eden gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

Hükümetten Kasım 2020'de imzaladığı Kamur Anlaşması'nın maddelerinin tümünü yerini getirerek bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerinde 250 işçinin istihdam edilmesini talep eden göstericiler bazı yolları kapatarak lastik yaktı.

Göstericiler dün akşam bölgedeki petrol ve gaz pompalama istasyonlarına doğru ilerlemek istemiş ancak Tunus ordusunun müdahalesiyle eylemcilerin istasyonlara ulaşması engellenmişti.

Kamur Oturma Eylemi Koordinatörlüğü Üyesi Nureddin Derze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl hedefin petrol ve gaz pompalama istasyonlarının kapatılması olmadığını ve bunu isteklerinin yerine getirilmesi için bir yol olarak gördüklerini söyledi.

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017'de yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle protestolar düzenlenmişti.

Hükümet ile göstericiler, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (UGTT) ara buluculuğuyla Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Hükümetin anlaşma şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Tatavin'de 2020'de yeniden protestolar başlamıştı.

Tunus Başbakanlığı 7 Kasım'da yaptığı açıklamada petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Tatavin'in Kamur bölgesindeki bir petrol pompa istasyonu önünde çadır kuran eylemcilerle yaklaşık bir ay süren müzakerelerin neticesinde anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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