Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi
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Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi

16.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:50
Tunus'ta terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle 710 dosya yargıya sevkedildi

Tunus'ta 2018-2019 dönemine ait terörün finansmanı ve para aklama şüphesi bulunan 710 dosya yargıya intikal etti.

Tunus'ta 2018-2019 dönemine ait terörün finansmanı ve para aklama şüphesi bulunan 710 dosya yargıya intikal etti.

Tunus Merkez Bankası'na bağlı Ulusal Finansal Analiz Komitesi, 2018-2019 yıllarına ait faaliyet raporu çerçevesinde Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi gözetiminde bir video konferans toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Finansal Analiz Komitesi Genel Sekreteri Lütfü Haşişe, 2017 yılında 153 dosya incelenirken buna karşın 2018'de 600, 2019'da ise 645 dosyanın ele alındığına işaret etti.

2018 yılında işlenen dosyaların yüzde 91'inin para aklama ve bununla bağlantılı suçlarla, yüzde 9'unun da terörün finansmanıyla ilgili olduğunu söyleyen Haşişi, 2019'da ise bu oranın sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 15 olarak değiştiğini ifade etti.

Haşişe, iki yılda incelenen 1245 dosyadan 710'nun, terörün finansmanı ve para aklama şüphesiyle yargıya sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter ayrıca komitenin aldığı tedbirler kapsamında yaklaşık 31,5 milyon dolar değerindeki varlığın da dondurulduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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