Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hammam Bourguiba kentindeki yangın söndürme çalışmaları Ağaçların kesilmesi, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları Yanmış ormanlık alandan görüntüler Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube bölgesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hammam Bourguiba kentindeki yangın söndürme çalışmaları
Ağaçların kesilmesi, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları
Yanmış ormanlık alandan görüntüler Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube bölgesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Hammam Bourguiba kentindeki yangın söndürme çalışmaları devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi