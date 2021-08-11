Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
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Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hammam Bourguiba kentindeki yangın söndürme çalışmaları Ağaçların kesilmesi, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları Yanmış ormanlık alandan görüntüler Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube bölgesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hammam Bourguiba kentindeki yangın söndürme çalışmaları

Ağaçların kesilmesi, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları

Yanmış ormanlık alandan görüntüler Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube bölgesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Hammam Bourguiba kentindeki yangın söndürme çalışmaları devam etti.

Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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