Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor
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Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor

20.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:23

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar güvenlik güçleri ile çatıştı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar güvenlik güçleri ile çatıştı. Başkent Tunus'un Tedamun semtinde yasağa rağmen sokağa çıkan gruplara güvenlik güçleri müdahale etti.

Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor
Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor
Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor
Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel

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