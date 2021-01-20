Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar güvenlik güçleri ile çatıştı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar güvenlik güçleri ile çatıştı. Başkent Tunus'un Tedamun semtinde yasağa rağmen sokağa çıkan gruplara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel