Tunus'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 47 oldu

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü, 562 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede salgından ölenlerin sayısının 8 bin 47 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, toplam virüse yakalananların sayısının 234 bin 231'e çıktığı, iyileşenlerin ise 199 bin 476'ya ulaştığı kaydedildi.

- Üçüncü dalga uyarısı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nisaf bin Aliyye, Kovid-19'da üçüncü dalga uyarısı yaparak, sağlık sisteminin tamamen çökme ihtimalini gündeme taşıdı.

Parlamento Sağlık Komisyonunda konuşan Bin Aliyye, bakanlığın yeni bir Kovid-19 mutasyonuyla ilgili yoğun genetik incelemeler yürüttüğünü, yeni mutasyonlar konusunda dikkatli ve uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Ülkenin batı bölgesindeki Kasrin vilayetinde yeni bir mutasyonla ilgili endişeler taşıdıklarını dile getiren Bin Aliyye, söz konusu yeni mutasyonun yayılması ihtimaliyle kontrolde aciz kalınabileceğini vurguladı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat'ta yerli bir mutasyon nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti