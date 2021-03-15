Tunus'ta Geleneksel Kıyafet Günü etkinliği düzenlendi
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Tunus'ta Geleneksel Kıyafet Günü etkinliği düzenlendi

15.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:44

Tunus'ta "Geleneksel Kıyafet Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Tunus'ta "Geleneksel Kıyafet Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı.

"Mirasımız Derneği" tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılan Tunuslular, giydikleri geleneksel kıyafetleriyle başkentteki Süleymaniye Medresesi'nden Habib Burgiba Caddesi'ndeki İbni Haldun heykeline kadar yürüdü.

Mirasımız Derneği Başkanı Zeynel Abidin Bilharis, AA muhabirine, bu yılki etkinlikte, ülkeye özgü kimlik mirasının korunmasının sembolü olarak Tunusluların giysilerine vurgu yapıldığını söyledi.

Yurttaşların hafızasıyla kimliği arasında bağ kurmayı hedeflediklerini aktaran Bilharis, iki gün sonraki Geleneksel Kıyafet Bayramı öncesinde böyle bir etkinlik düzenleyerek, farkındalık yaratmayı istediklerini dile getirdi.

Etkinliğin katılımcıları ise geleneksel kıyafetlerin, ülkenin mirası olduğunu belirterek, bunun gelecek kuşaklara da aktarılmasının önemini vurguladı.

Tunus'ta Geleneksel Kıyafet Günü etkinliği düzenlendi
Tunus'ta Geleneksel Kıyafet Günü etkinliği düzenlendi
Tunus'ta Geleneksel Kıyafet Günü etkinliği düzenlendi
Tunus'ta Geleneksel Kıyafet Günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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