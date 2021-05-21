Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi
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Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Başkent Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilerden detaylar Protesto gösterisinden detaylar Göstericiler ile röportaj TUNUS - Tunus'un başkenti Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik...

Başkent Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilerden detaylar

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericiler ile röportaj TUNUS - Tunus'un başkenti Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için gösteri düzenledi.

Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi
Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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