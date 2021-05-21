Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi

Başkent Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilerden detaylar Protesto gösterisinden detaylar Göstericiler ile röportaj TUNUS - Tunus'un başkenti Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik...

Başkent Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilerden detaylar

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericiler ile röportaj TUNUS - Tunus'un başkenti Tunus'ta konvoy eşliğinde ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için gösteri düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi