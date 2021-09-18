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Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkileri elinde toplayan kararları protesto edildi

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkileri elinde toplayan kararları protesto edildi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasıyla oluşan "istisnai durum" protesto edildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasıyla oluşan "istisnai durum" protesto edildi.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde aralarında aktivist, hukukçu ve siyasilerin de yer aldığı yüzlerce Tunuslu toplandı.

Tunuslular, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da 30 günlüğüne aldığı ve 26 Ağustos'ta süresini uzattığı yasama, yürütme ve yargı alanındaki istisnai kararlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanının aldığı istisnai kararların sonlandırılmasını isteyen göstericiler, "meşruiyetten geri adım atılmayacak", "devlet kurumlarına karşı darbe kabul edilemez", "korku yok, korkutma yok; otorite halkındır", "anayasa, özgürlük, milli onur" şeklinde sloganlar attı.

Gösteri sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Tunus'ta 2014'te kurulan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını kaydetmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığını paylaşmıştı.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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