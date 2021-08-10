Tunus'ta Bir Divan Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus'ta Bir Divan Filmi

Tunus'ta Bir Divan Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Tunus'ta Bir Divan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tunus'ta Bir Divan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir kadın olan Selma, 10 yıl Paris’te yaşadıktan sonra memleketi Tunus’a geri döner. Kuzeni onun Paris’i bırakıp neden geri döndüğüne bir türlü anlam veremez. Selma burada bir psikoterapi kliniği açar. İnsanlar başlarda psikiyatri kliniğine gitmeye şüpheci yaklaşır. Ancak çok geçmeden devrimden sonra insanların konuşma ihtiyacının artması onların kliniğe gitmelerine neden olur.

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Arab Blues/ Un divan à Tunis

Yapımcı Firma: Arte France Cinéma

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Tunus

Orijinal Dili: Fransızca, Arapça

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

Tunus'ta Bir Divan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Süreyya Yalçın
Spor Lionel Messi Hakan Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus'ta Bir Divan Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:11:43. #1.15#

title