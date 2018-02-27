Tunus ile Ekvator Ginesi Arasında Sekiz Anlaşma İmzalandı - Tunus

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Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Mbasogo'nun Kartaca Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda resmi törenle karşılanması

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin Mbasogo'yu karşılaması

İki ülke arasında anlaşma imzalanması

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin açıklamaları

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun açıklamaları Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun, Tunus'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette iki ülke arasında vizelerin kaldırılması dahil, sekiz farklı alanda iş birliği anlaşması imzalandı.

Ekvator Ginesi'nden ilk defa gerçekleşecek resmi ziyaret için Tunus'a gelen Mbasogo, başkentteki Kartaca Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda Tunuslu mevkidaşı Baci Kaid es-Sibsi tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke arasında heyetler ile gerçekleşen toplantının ardından, ekonomi, tarım, teknolojik ve endüstriyel gelişim alanlarında iş birliğinin yanı sıra Ekvator Ginesi'nin Tunus'ta büyükelçilik açması ve iki ülke arasında vizelerin kaldırılması gibi sekiz farklı alanda iş birliği anlaşması imzalandı.

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ev sahibi Cumhurbaşkanı Sibsi, Ekvator Ginesi'nin Tunus'ta bir büyükelçilik açma ve iki ülke arasında vizelerin kaldırılması adımlarının, ilişkilerin ilerletilmesindeki kararlılığın göstergesi olduğunu söyledi.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Mbasogo ise Tunus'un son yıllarda elde etiği kazanımlardan faydalanmak istediklerini, Tunus'un Avrupa ülkelerine açılan kapı niteliğinde olduğunu belirtti.