Tunus ile 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatına imza atıldı
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Tunus ile 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatına imza atıldı

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:03
Tunus ile 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatına imza atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsmail Demir, Tunus ile savunma sanayii işbirliği toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler A.Ş'nin tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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