Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: "Bu yaşta diktatör olmayacağım"
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: "Bu yaşta diktatör olmayacağım"

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: "Bu yaşta diktatör olmayacağım" Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said bu hafta aldığı tartışmalı kararların ardından yaptığı açıklamada, bu yaşta diktatör olmayacağını ve Tunus'un istisnai bir durumda olduğunu söyledi.

- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: "Bu yaşta diktatör olmayacağım"

TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said bu hafta aldığı tartışmalı kararların ardından yaptığı açıklamada, bu yaşta diktatör olmayacağını ve Tunus'un istisnai bir durumda olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı ve "darbe" olarak nitelendirilen kararlarına dair açıklamalarda bulundu. Said yaptığı açıklamada, "Anayasa metinlerini çok iyi biliyorum, onlara saygı duyuyorum ve onları inceledim ve bunca zaman sonra bazılarının dediği gibi diktatör olmayacağım." dedi. Çalışmaları askıya alınan meclis üyelerinin Tunus devletinin yeteneklerini tahrif edenler olduğunu belirten Said, anayasal kurumları korumak için istisnai önlemleri almaya karar verdiğini söyledi. Said, "Bütün ülkeler bu tür istisnai önlemler alıyor ve kim anayasayı çiğnemekten bahsediyorsa yalancıdır, çünkü anayasaya göre görevden alınan Başbakanına ve Parlamento Başkanına danıştım" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said 25 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said'in açıklamasının ardından Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: 'Bu yaşta diktatör olmayacağım'
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: 'Bu yaşta diktatör olmayacağım'
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: 'Bu yaşta diktatör olmayacağım'
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: 'Bu yaşta diktatör olmayacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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