Tunus Başbakanı Meşişi, İçişleri Bakanını güvenlik teşkilatını korumak için görevden aldığını açıkladı
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Tunus Başbakanı Meşişi, İçişleri Bakanını güvenlik teşkilatını korumak için görevden aldığını açıkladı

07.01.2021 00:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:26
Tunus Başbakanı Meşişi, İçişleri Bakanını güvenlik teşkilatını korumak için görevden aldığını açıkladı

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in görevden alınmasının güvenlik teşkilatını korumak amacıyla yapıldığını bildirdi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in görevden alınmasının güvenlik teşkilatını korumak amacıyla yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle düzenlediği toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Meşişi, görevden alma kararının, "güvenlik teşkilatını karışıklıktan ve sızma olasılığından korumak, bakanlık kurallarına saygı, güvenlik yapısının uyumunu muhafaza etmek" gibi gerekçelerle yapıldığını ifade etti.

"Başbakanın bilgisi olmadan verilen tüm atama ve görevden alma kararlarının iptal edildiğini" aktaran Meşişi, toplantıda ülkedeki güvenlik durumunun, özellikle de devam eden yüksek seviyeli terör tehdidi karşısında Tunus'un çeşitli bölgelerindeki hazırlık durumunun görüşüldüğünü kaydetti.

Başbakanı Meşişi, 5 Ocak Salı günü İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i görevden almış, yeni bakan atanana kadar İçişleri Bakanlığı görevini kendisinin yürüteceğini açıklamıştı.

Meşişi, kültür ve çevre bakanlarının ardından üçüncü kez bir bakanı daha görevinden almış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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