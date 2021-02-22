Tunus açıklarında bozulan teknede mahsur kalan 103 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Tunus açıklarında bozulan teknede mahsur kalan 103 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:36
Tunus açıklarında bozulan teknede mahsur kalan 103 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus sahil güvenlik birimi, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri bozulan 103 düzensiz göçmeni kurtardı.

Tunus sahil güvenlik birimi, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri bozulan 103 düzensiz göçmeni kurtardı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Muhafızlık Sahil Güvenlik birimi, Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin bozulduğunu tespit etti.

Teknede bulunan farklı uyruklardan 103 düzensiz göçmen, Ulusal Muhafızlık Sahil Güvenlik birimi ekiplerince kurtarıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan Ulusal Muhafızlık Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Binbaşı Ali el-Iyari, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, söz konusu düzensiz göçmenler arasında Suriye, Mısır, Somali ve Sudanlıların bulunduğunu belirtti.

Iyari, 2 ila 40 yaşlarındaki 103 düzensiz göçmenden 6'sının kadın, 5'inin ise çocuk olduğunu aktardı.

Arap Baharı'nın doğum yeri olan Kuzey Afrika'nın küçük ülkesi Tunus, 2011'den bu yana yönetim boşluğu ve coğrafi avantajdan "yararlanarak" Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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