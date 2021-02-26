Tunus açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus sahil güvenlik birimi, ülkenin doğusundaki Susa kentinden yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen 18 düzensiz göçmenin tekneleri batmak üzereyken kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Muhafızlık Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Kerim Belhuş, Susa açıklarında aşırı yük nedeniyle su alarak batmak üzere olan bir tekne tespit edildiğini belirtti.

Belhuş, teknede bulunan 7'si kadın, 2'si çocuk 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığını ifade etti.

Arap Baharı'nın doğum yeri olan Kuzey Afrika'nın küçük ülkesi Tunus, 2011'den bu yana yönetim boşluğu ve coğrafi avantajdan "yararlanarak" yasa dışı yollarla Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti