Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor

Bir yıldan uzun bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Korona aşısı tüm dünyada vaka sayılarının azalmasına neden olurken, Hindistan ve İngiltere'den gelen sonuçlar endişe verdi. Hindistan'da korona hastalarında sağırlık ve kangren görülürken, İngiliz hastalarda ise mide problemleri, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı görüldü.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs, gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor. Virüs on milyonlarca insana bulaşırken 4 milyona yakın kişinin de hayatına mal oldu. Virüsü yenmek için dünya genelinde yüzlerce araştırma yapılıyor. Kovid-19'a karşı pek çok aşı geliştirildi ve aşılama sayesinde dünya ilk defa tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı görüyor.

YENİ BİLGİLER SALGININ MERKEZİ HİNDİSTAN'DAN GELDİ

Ancak virüs bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Virüs ile ilgili yeni keşif bu sefer salgın ile mücadele eden doktorlardan geldi. Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.

BUGÜNE KADAR KEŞFEDİLEN EN BULAŞICI VARYANT

Ülkede görev yapan doktorlar virüsün yeni semptomlarını belirlediklerini duyurdu. Ülke ilkbaharda B1617.2 veya 'Delta' olarak bilinen yeni varyant tarafından kuşatıldı. Varyant yüzünden sağlık sistemi çökme noktasına gelirken kimi zaman hayati öneme sahip oksijen bile bulunamadı. Bilim insanları Delta'nın bugüne kadar keşfedilen en bulaşıcı varyant olduğunun altını çizerken Hindistan'da görev yapan doktorlar tipik Kovid-19 semptomlarının dışında yeni belirtiler keşfetti.

HASTALARDA SAĞIRLIĞA NEDEN OLUYOR

Bloomberg'de yer alan habere göre, doktorlar tipik Kovid-19 semptomlarının yanı sıra sağırlık veya kan pıhtılarının neden olduğu kangren ile gelen hastalarda bir artış gördüklerini söylüyor. Doktorlar kangren, işitme kaybı ve şiddetli mide rahatsızlıklarının ilk kez Hindistan'da tanımlanan Kovid-19 varyantından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

BAZI İNSANLARDA KALICI OLUYOR

Öte yandan viral enfeksiyonlar, yetişkin sağırlığının yaygın bir nedeni olarak uzun yıllardır kabul görüyor. Bilim insanları bunun kimi durumlarda geçici kimi durumlarda ise kalıcı olduğunun altını çiziyor.

HENÜZ YETERLİ KANIT YOK

Sağlık görevlileri, yeni varyantın yeni semptomlara neden olduğuna dair henüz yeterli kanıt olmadığını söyledi. Uzmanlar bu alnada daha fazla veri topladıktan sonra bu şüphenin netlik kazanabileceğinin altını çizdi.

VİRÜS ÖNGÖRÜLEMEZ BİR HALE GELDİ

Chennai'deki Apollo Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Abdul Ghafur, yeni varyantlar ortaya çıktıkça virüsün daha "öngörülemez" hale geldiğini söyledi ve pandeminin ilk dalgasına kıyasla şimdi daha fazla ishalli hasta gördüğünü de sözlerine ekledi.

İNGİLTERE'DE İSE MİDE PROBLEMLERİ GÖRÜLDÜ

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre ise, ülkede Kovid-19 hastalarını tedavi eden önde gelen altı doktor, mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı gibi ortak belirtiler fark etti.