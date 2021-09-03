Tünelde çalışırken akıma kapılan elektrik işçisi dikkatsizliği yüzünden canından oluyordu

Erzurum'da bir tüneldeki elektrik panosuna sigortasını kesmeden müdahale etmesi sonucu meydana gelen patlamada yaralanan 19 yaşındaki Nail Yurt'un yaşadığı olay kabusu oldu.

Erzurum'da bir tüneldeki elektrik panosuna sigortasını kesmeden müdahale etmesi sonucu meydana gelen patlamada yaralanan 19 yaşındaki Nail Yurt'un yaşadığı olay kabusu oldu.

İspir ilçesindeki Dallıkavak tünelinde çalışan Nail Yurt (19), 3 gün önce tüneldeki elektrik panosuna bağlanan su pompası tesisatını kontrol etti.

Yetkili ve şeflerinin tünel yakınındaki dereden arızalanan su pompasını çıkarmaya gittiği sırada, panodaki tesisatı sigortasını kapatmadan kontrol eden Yurt, elindeki aletlerin kablolara teması sonucu akıma kapıldı.

Dirseklerine kadar iki kolu, yüzü, ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Yurt'a ilk müdahaleyi patlama sesini duyan arkadaşları yaptı.

Yerde baygın haldeyken üzerine toprak atan arkadaşları, daha sonra Yurt'u Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirdi.

Burada tedaviye alınan ve dikkatsizliği yüzünden yaşadığı korkuyu unutamayan Yurt, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Nail Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikkatsizliği yüzünden kabus gibi bir olay yaşadığını söyledi.

Kendisine ilk müdahaleyi, patlamayı duyan tüneldeki çalışma arkadaşlarının yaptığını ifade eden Yurt, şunları belirtti:

"Şeflerimiz deredeki su pompasının çıkarmaya gitmişti, ben de o arada elektrik panosundaki tesisatı telefonumun fenerini açıp kontrol etmek istedim. Yere düşen telefonumu almak isterken elimdeki malzemelerle panoya temas etmem sonucu akıma kapıldım. Patlama sesini duyan arkadaşlarım gelip elektrik geçirmeyen iş ayakkabımı çıkardılar ve üzerime toprak döktüler."

Yurt, gece sürekli yaşadığı olayı sayıkladığını anlattı.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi imkanlarının çok iyi olduğunu söyleyen, doktor ve personele ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Yurt, "Dikkatli olsaydım, panonun elektriğini kesseydim böyle bir olay yaşamazdım. Dikkat etmek lazım, dikkatsizliğim sonucu oldu. Başıma gelen olay başkasının başına gelmesin, önce iş güvenliğini alsınlar. Elektrik işlerinde elektriği kesmeden hiçbir şeye müdahale etmesinler." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece derin yanıklar oluşan Yurt'u yakından takip ettiklerini belirterek, medikal tedavilerinin sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç