TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
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TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, 2 otomobilin tünelin içerisinde çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, 2 otomobilin tünelin içerisinde çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında, Karabük ile Yenice ilçesi arasındaki Alaçamkaya Tünelinde meydana geldi. Hasan Özgün idaresindeki 42 AHV 728 plakalı otomobil ile Ümit Bahadır idaresindeki 78 SV 324 plakalı otomobil tünelin içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Hasan Özgün, Zühre Özgün, Asel Özgün (2), Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Karakuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
TÜNELDE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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