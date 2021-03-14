Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
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Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu

14.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:12
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, inşası süren Honaz Tüneli'nin yapımı sırasında bağlantı yolu güzergahında 2 bin yıllık yerleşim yeri bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, inşası süren Honaz Tüneli'nin yapımı sırasında bağlantı yolu güzergahında 2 bin yıllık yerleşim yeri bulundu. Farklı bir güzergaha bağlantı yolunun kaydırılacağı bildirilen bölge; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı ile 'Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı' olarak tescil edildi.

Denizli'de yapımı devam eden Honaz Tüneli'nin inşa çalışmaları sürdüğü sırada, arkeolojik yerleşim alanı tespit edildi. Tünelin bağlantı yolu üzerindeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluntular üzerine, inceleme başlatıldı. Bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 77 adet kazı açma çalışması yapıldı.

İki bin yıllık olduğu tespit edilen evler, tekstil üretim atölyesi, değirmen ve hububat saklama depoları bulundu. Kazı çalışmalarında bulunan yerleşim yerinin kuzeyinde içinde seramik ürün satışı yapılan dükkanların yer aldığı, büyük boyutlu taş döşemeli bir sokağa rastlandı. Kazı alanından çıkarılan buluntular ve mimari kalıntılar doğrultusunda, söz konusu bölgede Helenistik Dönem ile Roma ve Bizans İmparatorluğu'nda canlı bir yaşamın olduğu, ancak 7'ci yüzyılın sonlarına doğru bittiği anlaşıldı. Buna da depremlerin neden olduğu ileri sürüldü. Bölge, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 'Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı' olarak tescil edildi.

'ESER, GÜZERGAHI DEĞİŞTİRDİ'Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli'nin kültürel anlamda oldukça zengin bir şehir olduğunu belirtti. Geçmişi M.Ö. 1'ci yüzyıla dayanan bir yerleşim yeri daha ortaya çıktığını ifade eden Akyol, "Honaz Tüneli inşası sırasında bölgede buluntular ortaya çıkınca, yol yapım çalışması durdu. Bölgede yetkililer tarafından inceleme yapıldı. Kazılar sonucu 2 bin yıllık eser bulundu. Müze Müdürlüğü görevlilerimiz tarihi eserleri teslim aldı. Bölge korumaya alındı. Yolun yapımı için alternatif güzergahlar belirlendi. Honaz Tüneli'nin bağlantı yolu, farklı bir güzergaha kaydırılacak" diye konuştu.

Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu
Tünel için yapılan bağlantı yolu çalışmasında 2 bin yıllık yerleşim bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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