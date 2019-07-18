Tuncer Cücenoğlu kimdir? Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti!

Cem Cücenoğlu, amcası olan ünlü tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun sabah saat 06:30'da tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu. 75 yaşındaki Tuncer Cücenoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi sanat camiasını derinden etkiledi. Sanatçının yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Peki Tuncer Cücenoğlu kimdir? İşte tiyatro sanatçısının hayatı ve geride bıraktığı eserleri..

TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?

Tuncer Cücenoğlu, 10 Nisan 1944 tarihinde Çorum'da doğdu. Ortaöğrenimini Çorum'da tamamlayan Cücenoğlu Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevler yaptı. 1983'te devlet memurluğundan ayrıldı. Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Sosyal İşler müdürlüğünü yaptı.

Ankara Üniversitesi Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda yurtiçi ve yurtdışında sahnelendi. Oyunları Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Japonca, Romence, Azerice, Tatarca, Lehçe, Çuvaşça, Sırpça, İspanyolca, Arapça, Farsça gibi birçok dile çevrildi.

Tuncer Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesidir. MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) Dramatik Oyun Yazarlığı öğretmenliği yaptı. Alanya International GAKSA University Tiyatro Bölümü öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Cumhuriyet Gazetesi nde yazarlık yaptı.

Tuncer Cücenoğlu Yetmiş kuşağı yazarlar içinde değerlendirilen bir yazarımız. Onun Yetmişli yıllardan günümüze ürettiği oyunları kaynağını sanatçı duruşundan alırken, toplumsal-düşünsel temalarıyla da derinlik kazanır. Aynı zamanda evrensel açılımları da içinde barındıran oyunlardır bunlar.

Ödülleri : 2011 - 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü - Kadın Sığınağı oyunu

Yazdığı Tiyatro Oyunları :

1972 - Kördövüşü

1973 - Öğretmen

1974-2004 - Yeşil Gece

1980 - Çıkmaz Sokak

1983 - Kadıncıklar

1984 - Dosya

1985 - Biga 1920

1987 - Kumarbazlar

1990 - Yıldırım Kemal

1992 - Kızılırmak-Karakoyun

1993 - Helikopter

1994 - 1996 - Şapka

1994 - Ziyaretçi

1994 - Matruşka

1997 - Boyacı

1998 – Neyzen Tevfik

2000 - Kızılırmak

2001 - Çığ

2002 – Sabahattin Ali

2009 - Tiyatrocular

2009 - Ah Bir Yoksul Olsam

2009 - Che Guevara

2009 - Mustafam Kemalim

2010 - Gece Kulübü

2010 - Kadın Sığınağı

2014 - Fosforlu'nun Hikayesi

Kitapları :

Aşk ya da Elmas ile Servet'in Hikayesi

Arthur Miller'ın Ölümü - Tiyatro

Atatürk ve Sanat - Tiyatro

Matruşka Romanya'da -Tiyatro

Bu Dünyadan.. - Tiyatro

Gergedan'laşan Dünya - Tiyatro

Polonya İzlenimleri - Tiyatro

Devlet Tiyatroları'na Öneriler - Tiyatro

Repertuar Politikaları Değişmelidir - Tiyatro

Yurtdışında Yaşayan Türklere Düşen Görevler (2) - Deneme

Yurtdışında Yaşayan Türklere Düşen Görevler - Deneme

Aşk ya da Elmas ile Servet'in Hikayesi - Öykü

Uğur Uludağ'ın Önlenemeyen Tırmanışı - Tiyatro

Kiralık Gelinlik - Öykü

Cumhuriyetimizin 80inci Yılında Oyun Yazarlığımız - Tiyatro –

Sabahattin Ali Dosyası Açılmalıdır - Deneme

Yazın ve Tiyatro - Tiyatro