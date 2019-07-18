Tuncer Cücenoğlu kimdir? Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti!
Tiyatro sanatçısı Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden sanatçını ölüm haberini yeğeni sosyal medyadan duyurdu. Peki Tuncer Cücenoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
Cem Cücenoğlu, amcası olan ünlü tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun sabah saat 06:30'da tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu. 75 yaşındaki Tuncer Cücenoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi sanat camiasını derinden etkiledi. Sanatçının yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Peki Tuncer Cücenoğlu kimdir? İşte tiyatro sanatçısının hayatı ve geride bıraktığı eserleri..
TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?
Tuncer Cücenoğlu, 10 Nisan 1944 tarihinde Çorum'da doğdu. Ortaöğrenimini Çorum'da tamamlayan Cücenoğlu Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevler yaptı. 1983'te devlet memurluğundan ayrıldı. Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Sosyal İşler müdürlüğünü yaptı.
Ankara Üniversitesi Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda yurtiçi ve yurtdışında sahnelendi. Oyunları Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Japonca, Romence, Azerice, Tatarca, Lehçe, Çuvaşça, Sırpça, İspanyolca, Arapça, Farsça gibi birçok dile çevrildi.
Tuncer Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesidir. MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) Dramatik Oyun Yazarlığı öğretmenliği yaptı. Alanya International GAKSA University Tiyatro Bölümü öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Cumhuriyet Gazetesi nde yazarlık yaptı.
Tuncer Cücenoğlu Yetmiş kuşağı yazarlar içinde değerlendirilen bir yazarımız. Onun Yetmişli yıllardan günümüze ürettiği oyunları kaynağını sanatçı duruşundan alırken, toplumsal-düşünsel temalarıyla da derinlik kazanır. Aynı zamanda evrensel açılımları da içinde barındıran oyunlardır bunlar.
Ödülleri : 2011 - 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü - Kadın Sığınağı oyunu
Yazdığı Tiyatro Oyunları :
1972 - Kördövüşü
1973 - Öğretmen
1974-2004 - Yeşil Gece
1980 - Çıkmaz Sokak
1983 - Kadıncıklar
1984 - Dosya
1985 - Biga 1920
1987 - Kumarbazlar
1990 - Yıldırım Kemal
1992 - Kızılırmak-Karakoyun
1993 - Helikopter
1994 - 1996 - Şapka
1994 - Ziyaretçi
1994 - Matruşka
1997 - Boyacı
1998 – Neyzen Tevfik
2000 - Kızılırmak
2001 - Çığ
2002 – Sabahattin Ali
2009 - Tiyatrocular
2009 - Ah Bir Yoksul Olsam
2009 - Che Guevara
2009 - Mustafam Kemalim
2010 - Gece Kulübü
2010 - Kadın Sığınağı
2014 - Fosforlu'nun Hikayesi
Kitapları :
Aşk ya da Elmas ile Servet'in Hikayesi
Arthur Miller'ın Ölümü - Tiyatro
Atatürk ve Sanat - Tiyatro
Matruşka Romanya'da -Tiyatro
Bu Dünyadan.. - Tiyatro
Gergedan'laşan Dünya - Tiyatro
Polonya İzlenimleri - Tiyatro
Devlet Tiyatroları'na Öneriler - Tiyatro
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