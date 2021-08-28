Tunceli'ye atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'a veda yemeği
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Tunceli'ye atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'a veda yemeği

Tunceli'ye atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'a veda yemeği
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare kararnamesi ile Tunceli Pertek Kaymakamlığına atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat onuruna veda yemeği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare kararnamesi ile Tunceli Pertek Kaymakamlığına atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat onuruna veda yemeği düzenlendi.

Bir tesiste düzenlenen veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Zehra Özyol, Fırat'a ilçeye yaptıkları hizmetleri için teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam Fırat da Gümüşhacıköy'de hizmet etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görev yaptığı süre içinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli'ye atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'a veda yemeği
Tunceli'ye atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'a veda yemeği
Tunceli'ye atanan Gümüşhacıköy Kaymakamı Fırat'a veda yemeği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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