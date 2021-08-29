Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, örtü yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu
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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, örtü yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçelerinde devam eden örtü yangını bölgesinde inceleme yaptı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçelerinde devam eden örtü yangını bölgesinde inceleme yaptı.

Valilik koordinesinde çalışmaların yürütüldüğü yangın bölgesinde 2 helikopter, 1 söndürme uçağı ve çok sayıda dozer, greyder, arazöz ile ilk müdahale aracı kullanılıyor.

Yangının kontrol altına alınması için bölgede 40 personel görev yapıyor.

İki farklı noktada devam eden yangının yayılmasının önlemek için iş makineleriyle de yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda yangın şeridi açıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan da beraberindeki Ovacık Kaymakamı Emre Dündar, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel ve bazı kurum amirleriyle yangın alanında incelemede bulundu.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 gündür Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki Tanzi Deresi'nin sağ ve sol tarafında örtü yangınının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin canlarını hiçe sayarak özveriyle yangına müdahale ettiğini belirten Özkan, "Dün akşam üzeri 4 noktada devam eden yangının üçü tamamen söndürülmüş oldu. Sağ olsunlar bugün sabah itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın destekleri ve himayelerinde de havadan söndürme ve soğutma çalışmaları başladı. Şu an da alan tamamen kontrol altına alınmış vaziyette. Arkadaşlarımız hem karadan ve hem de havadan müdahaleye devam ediyorlar." dedi.

Özkan, yangın söndürme çalışmalarında canı pahasına çalışan Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD'a ve jandarma ekiplerine şükranlarını sunarak, şunları kaydetti:

"Dört gündür devam eden çalışmalarda tabi en başta canını hiçe sayan orman işçilerimiz, orman arazözlerimiz, İl Özel İdaresi personelimiz ve de kahraman jandarmamız görev aldı. Şu an da sahada 2 helikopterimiz, bir söndürme uçağımız ve bunun yanı sıra karadan müdahaleye devam eden 2 buldozerimiz çalışıyor. Bunun yanında 3 büyük söndürme arazörümüz, 6 ani müdahale söndürme aracımız ve 100'e yakın da personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Tabii dün itibariyle alan genel olarak kontrol altına alınmıştı. Bugün de hem söndürme hem de soğutma çalışmalarıyla muhtemeldir ki öğlen sonu saatleri itibariyle çalışmayı bitirmiş olacağız." dedi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, örtü yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, örtü yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, örtü yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, örtü yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, örtü yangınının sürdüğü bölgede incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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