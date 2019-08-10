TUNCELİ Vali Sonel, trafik denetiminde halkla bayramlaştı++

10.08.2019 19:03

Vali Sonel, trafik denetiminde halkla bayramlaştı

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, katıldığı trafik denetiminde halkın bayramını kutlarken, sürücülere hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Tuncay Sonel beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte yol kontrol uygulamasında görevli polis ve askerlerle bayramlaştı. Yol kontrol uygulamasındaki bayramlaşmanın ardından Vali Sonel, trafik denetimine katıldı. Denetim sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram ederek, bayramlarını kutlayan Vali Sonel, sürücülere trafik kurallarına uymalarını hatırlatarak, "Trafik kurallarına uyarsanız, sağlıklı bir yolculuk yaparsınız. Kesinlikle emniyet kemerlerinizi takın ve süratli araç kullanmayın" dedi.

Kaynak: DHA