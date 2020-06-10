TUNCELİ Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TUNCELİ Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor

Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyorBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan ve geçmişte adı sık sık terörle anılan Şerafettin Dağı, bölgede huzur ve güven ortamıyla birlikte özellikle yamaç paraşütçülerinin uğrak mekanı haline geldi.

10.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:52

Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bulunan ve geçmişte adı sık sık terörle anılan Şerafettin Dağı, bölgede huzur ve güven ortamıyla birlikte özellikle yamaç paraşütçülerinin uğrak mekanı haline geldi. Bingöl Üniversitesi Dağcılık ve Havacılık Kulübü üyeleri Şerafettin Dağı'nın yamak paraşütü için ideal olduğunu söylerken, köylüler de bölgedeki turizmin geliştirilmesini istedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Şerafettin Dağları, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Bir dönem adı sık sık terörle anılan Şerafettin Dağları artık doğa sporlarıyla ismini duyurmaya başladı. Dağdan yamaç paraşütü atlayışı yapan Bingöl Üniversitesi Dağcılık ve Havacılık Kulübü üyeleri Mustafa Kurt, Mehmet Kanat ve Murat Temur, bölgenin ekstrem sporlar için ideal olduğunu ifade etti.

Yamaç paraşütü gösterisini izleyen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise, bu tarz etkinliklerin bölgeye renk kattığını dile getirdi. 5 yıldır bölgede spor etkinliklerini yaptıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Çapak, Şerafettin Dağı'nda festival yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bingöl güzel bir şehir. Bugün de bir etkinlik vesilesiyle Bingöl'ün güzel doğasına geldik. Artık Bingöl'ün her yerinde güzel etkinlikler yapılabiliyor. Bugün paraşüt etkinliği vardı ve paraşütçü arkadaşlar uçuşlarını gerçekleştirdiler. Kendilerini izleme şansı da bulduk. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki zamanda her yıl düzenli bir şekilde bu çerçevede çeşitli festivaller ve etkinlikler yapılır. Çünkü Bingöl artık güzelliklerle anılmak istiyor. Biz bu güzellikleri hem Bingöl için hem ülkemiz için ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu konuda yapılan tüm etkinliklere katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren arkadaşlara ve katkı sunanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kurt, bölgenin yamaç paraşütü için çok ideal bir coğrafya olduğunu belirtti. Kurt, Karlıova'nın yüksek rakımda olduğuna dikkati çekerek, rüzgar ve güvenli iniş açısından uygun bir yer olduğunu söyledi.

Etkinliği izleyen köy sakinleri, bu bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.

TUNCELİ Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Haber
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Fatma Girik Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: TUNCELİ Terörle anılan Şerafettin Dağı'ndan artık yamaç paraşütleri havalanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 16:40:34. #1.15#
title