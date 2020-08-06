TUNCELİ Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı
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TUNCELİ Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı

Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandıTUNCELİ'de, kontrolden çıkan otomobilin Pülümür Çayı'na uçması sonucu sürücü yaralandı.

TUNCELİ Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı
06.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:03

Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı

TUNCELİ'de, kontrolden çıkan otomobilin Pülümür Çayı'na uçması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan yolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Tunceli'den Erzincan yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 GH 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Pülümür Çayı'na uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, AFAD ekiplerince Pülümür Çayı'ndan çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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