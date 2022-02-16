Tunceli Ovacık ve Hozat Belediye başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler
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Tunceli Ovacık ve Hozat Belediye başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tunceli Ovacık ve Hozat Belediye başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile Hozat İl Genel Meclis üyesi Cem Demirkılıç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile Hozat İl Genel Meclis üyesi Cem Demirkılıç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Sarıgül, Geyik ve Demirkılıç Başkan Çerçioğlu'nu Aydın'da yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise görevlerinde başarılar dileyerek Sarıgül, Geyik ve Demirkılıç'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tunceli Ovacık, Aydın, Yerel, Haberler

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