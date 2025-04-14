Tunceli okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Tunceli'de okul yok mu (Tunceli Valiliği Açıklaması)?

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 15 NisanSalı günü için okullarda tatil mi araştırıldı. Peki, Tunceli okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Tunceli'de okul yok mu (Tunceli Valiliği Açıklaması)?

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Salı) gece saatlerine kadar Tunceli il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Tunceli'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Tunceli ve Tunceli il geneli ile Tunceli doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının olduğu Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği için Tunceli Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz konu ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı.

TUNCELİ HAVA DURUMU