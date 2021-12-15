Tunceli ilinde görev yapan görevli okul/kurum yöneticilerine "Okul/Kurum Yöneticilerinin Disiplin Amirliği ve Muhakkiklik Rolleri" konulu seminer...

TUNCELİ (Habermetre) - Başkanlığımız ve Tunceli Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) işbirliğiyle 06-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Tunceli ilinde görev yapan il milli eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevli şube müdürleri, eğitim uzmanları ve okul/kurum yöneticilerine"Okul/Kurum Yöneticilerinin Disiplin Amirliği ve Muhakkiklik Rolleri" konulu yüz yüze seminer düzenlendi.

Tunceli Valiliğinin (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) talepleri doğrultusunda, merkez ve taşra birimlerine ulaşan ihbar ve şikayetlerin incelenmesinde taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan personelden etkin ve verimli bir şekilde yararlanılması; inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlemlerinin mahallinde hukuki prosedüre uygun olarak zamanında sonuçlandırılması amacıyla 06-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Bakanlık Müfettişi İlhami KESİCİ tarafından, Tunceli ilinde görev yapan il milli eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevli şube müdürleri, eğitim uzmanları ve okul/kurum yöneticilerine yönelik "İnceleme, Soruşturma ve Ön İnceleme Teknikleri" konularında "Okul/Kurum Yöneticilerinin Disiplin Amirliği ve Muhakkiklik Rolleri" semineri düzenlendi.

Seminerde; disiplin hukuku, ceza hukuku, ön inceleme emri ve ön inceleme raporu, soruşturma onayı ve görevlendirme konularında soru-cevap, örnek olay, tartışma ve grup çalışmaları yöntemlerini kullanarak gerekli bilgilendirmede bulunuldu.

Seminer sonunda Bakanlık Müfettişi İlhami KESİCİ tarafından, sahada karşılaşılan/karşılaşılabilecek durumlara yönelik iletilen sorulara cevap verildi ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunularak seminer tamamlandı.

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